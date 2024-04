Così la sua Ong ha ostacolato i soccorsi | il Viminale smaschera Luca Casarini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024)fece lo show a bordo della “Mare Jonio” fresca di fermo amministrativo e multa. Il consiglio direttivo della sua Ong, Mediterranea saving humans, diffuse una nota intitolata «Criminali contro l'umanità». Bersagli: i «miliziani» della «cosiddetta Guardia costiera libica» e, naturalmente, il governo italiano di Giorgia Meloni. I primi accusati di catturare e deportare «uomini, donne e bambini in Libia»; il secondo colpevole di lasciare mano libera «ai carcerieri libici» nei confronti dei migranti. Al centro dello scontro, l'operazione di salvataggio del 4 aprile scorso in acque internazionali, che secondo la Ong sarebbe stata interrotta dalle forze di sicurezza libica a colpi di arma da fuoco. IL RUOLO DEL PD Sulla vicenda, il Pd ha chiamato in causa il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il gruppo dem del Senato ha presentato ...