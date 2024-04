Cos’è l’alessitimia | il disturbo psicologico di Alessia Pifferi a processo per la morte della figlia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si chiama alessitimia ma si può spiegare anche come analfabetismo emotivo. Non è unvero e proprio, ma un modo di agire. Una sorta di modalità di sopravvivenza in cui il soggetto finisce per non avere empatia. E secondo alcuni esperti forensi è una caratteristica che si allinea perfettamente ad, a milanese di 38 anni accusata di aver lasciato morire di stenti laDiana di appena 18 mesi, nel luglio del 2022. Oggi a Milano è andata in scena la requisitoria delper omicidio volontario aggravato che si chiuderà il 13 maggio prossimo. I soggetti con alessitimia non sanno né identificare né descrivere i propri sentimenti. Allo stesso modo non sanno individuare quali siano i motivi che li portano a provare emozioni. Essi non in grado ...