Cos’è la scatola nera di una centrale idroelettrica e quali informazioni contiene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bologna, 12 aprile 2024 – Ad aiutare le autorità a capire cosa è successo nellasul lago di Suviana, sull’Appennino bolognese, potrebbe essere il ‘sistema Scada’ (Supervisory control and data acquisition), una sorta diche – come dichiarato dall’ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei in conferenza stampa – sarebbe già in mano all’autorità giudiziaria. Ma cosa è il sistema Scada? Lo abbiamo chiesto al professor Gianluca Palli, docente di Automazione e Robotica all’Università di Bologna. Palli, il sistema Scada? E a cosa serve? “Spiegandolo in maniera più semplice possibile, il sistema Scada è uno strumento che controlla, supervisiona e acquisisce i dati di un impianto, permettendo agli utenti di verificarne il funzionamento e registrarne i dati in quella ...