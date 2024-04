Cos’è il Pastiche che hanno fatto Checco Zalone e De Gregori?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 aprile 2024) Da qualche ora non si parla d’altro che del nuovo album die Francesco De. Ma cosa vuol dire esattamente? La parola francese del titolo si rifà a una tecnica compositiva in cui si mescolano stili diversi. O in cui gli autori si rifanno liberamente ad altri colleghi. Un vero pasticcio, quindi, dal risultato molto gustoso e per niente scontato. Almeno, questa è l’idea che sostiene il progetto dell’inedito duo. Inedito a livello artistico, vero, ma molto solido quando si parla di amicizia. “Noi siamo amici. Forse Deè uno dei pochi veri amici che ho nel mondo dello spettacolo“, ha detto. “Lui è un cuoco bravissimo, e tra una cacio e pepe e una carbonara, mi mettevo al piano a suonare a casa sua. Lui mi riempiva di ...