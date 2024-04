(Di venerdì 12 aprile 2024) MAGIONE – Per la bella iniziativa deidi emergenza alaha consegnato gli attestati. Tutte le classi della media "Giuseppe" hanno partecipato alle lezioni tenute dai volontari. Consegnati dal governatore delladi Magione, Fabrizio Alunni, accompagnato dai volontari della confraternita Mauro Caporalini e Carlo Valeri, gli attestati di partecipazione al corso di primo soccorso ai ragazzi dellamedia di Magione "Giuseppe". L’attestato è stato consegnato a tutte le classi al termine del corso che ha visto i volontari spiegare a ragazzi e ragazze come ci si deve comportare, e cosa comunicare alla centrale 112, in caso di emergenza. "Il corso – fa sapere il governatore - è stato svolto durante le ore di ...

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Una vera e propria frenesia quella scatenatasi ieri a Latina, per raggiungere un noto negozio situato lungo la via Pontina ; frenesia che ha generato un traffico ... (dayitalianews)

Corsi sull’emergenza, la Misericordia premia la scuola Mazzini - La Misericordia di Magione ha premiato con attestati i ragazzi della scuola media "Giuseppe Mazzini" per aver partecipato ai Corsi di emergenza. I volontari hanno insegnato come agire in caso di neces ...lanazione

Google, sull'IA formazione e 1 milione euro per aiutare Pmi - Consulenze personalizzate e Corsi di formazione per aiutare le Pmi italiane a raccogliere la sfida dell'intelligenza artificiale. Fino a 1 milione di euro per supportare i lavoratori impattati dalla t ...ansa

Sanità: disostruzione pediatrica: confermati i Corsi di formazione per il 2024 - Sanità: disostruzione pediatrica: confermati i Corsi di formazione per il 2024 Il soffocamento da cibo è una delle cause di morte dei bambini sotto i 3 ...redacon