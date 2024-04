Coppa del Mondo | ottima prima giornata per l’Italremo | conquistate 4 finali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024) Varese, 12 aprile 2024 – Al termine delladi qualificazioni dellatappa didela Varese,guidata dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, già in finale diretta con quattro barche (doppio e quattro di coppia Senior femminili tra le specialità olimpiche, i due singoli Pesi Leggeri maschili in quelle non olimpiche) trova il pass per andare a giocarsi le medaglie con altre sei imbarcazioni (doppio Pesi Leggeri, doppio, quattro senza e quattro di coppia Senior maschili, doppio Pesi Leggeri e otto Senior femminili), centrando anche l’accesso in semifinale con uno dei tre singoli presentati alla manifestazione. Con la vittoria in batteria si prendono la finale il doppio maschile di Matteo Sartori e Luca Rambaldi (FIamme Gialle), il quattro senza ...