“Controvento” sul caso Consiglio | fuga dalle responsabilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La verità prima o poi viene sempre alla luce e ora la città di Avellino ha potuto constatare in quale misura l’amministrazione del sindaco dimissionario tiene in considerazione il dibattito democratico inComunale ed il rispetto dei cittadini”. Così l’associazionecommenta in una nota stampa l’atteggiamento che il sindaco facente funzioni, Laura Nargi, e l’intera maggioranza hanno assunto nel corso dell’ultima seduta delcomunale. “Invece di entrare nel merito delle richieste del consigliere di opposizione Francesco Iandolo, tese a rinnovare lo statuto ed a rivitalizzare il Forum dei Giovani, Forum mai convocato negli ultimi anni dall’assessore alle Politiche giovanili peraltro assente alla seduta, il sindaco facente funzioni ha evocato l’intervento della Digos per fare ...