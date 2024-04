Contro la damnatio memoriae di Mourinho | il patrimonio inestimabile che ha lasciato alla Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Oggi Joséè un impronunciabile. Calcisticamente e mediaticamente un appestato. Non solo per coloro i quali lo hanno sempre avversato e considerato finito. Persino le radione stanno provvedendo a un rapido revisionismo della sua esperienza giallorossa. Il suo carro si è svuotato. Su quello di De Rossi sono esauriti anche i posti fuori dal finestrino. È il football, bellezza. De Rossi ha avuto un impatto sorprendente sulla panchina della. In campionato su undici partite ne ha persa solo una, quellal’Inter. Ne ha pareggiate due (a Firenze e a Lecce) e ne ha vinte otto. Oggi è virtualmente in Champions, essendo quinta in campionato.lasciòventesima giornata, ed era nono in classifica. In più, De Rossi è fin qui riuscito a proseguire lo ...