Confcommercio Benevento | riunione per la risoluzione di diverse problematiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI commercianti del centro storico, gli esercenti di attività commerciali site lungo corso Garibaldi e i soci dellasi sono riuniti nei giorni scorsi per discutere diafferenti il commercio cittadino. Ladiha ospitato i commercianti presso la sede cittadina in via Bartolomeo Camerario, 36.le questioni affrontate, ma al centro del dibattito un focus particolare è stato rivolto alle iniziative da intraprendere in merito alla ormai pressante esigenza di individuare aree di parcheggio per commercianti e utenti nelle zone adiacenti il corso Garibaldi. Il presidente della, Rocco Barbato, e i membri del direttivo hanno avanzato varie proposte in merito. I ...