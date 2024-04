Concorsi docenti | avvisi estrazioni lettere da cui avrà inizio prova orale AGGIORNATO

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

Sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali dei due Concorsi , infanzia e primaria del DDG n. 2576/2023 e secondaria del DDG n. 2575/2023. La particolarità dei due bandi è che, per ciascun ... (orizzontescuola)

Il calabrese Aiello selezionato dall’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca - Ha partecipato a numerose rassegne e ha vinto numerosi premi in Concorsi internazionali di musica ... da settembre 2022, ricopre il ruolo di docente di pianoforte presso l’Associazione Musicale “Amici ...cosenzapost

Eugenio Aiello selezionato dall’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca - Il giovane pianista martiranese fra i tre nuovi maestri collaboratori dell’importante accademia promossa dalla Fondazione Paolo Grassi ...lameziainforma

Apri il menu di navigazione - Il ministro dell'Istruzione Valditara porta avanti un piano, annunciato lo scorso anno, di potenziamento delle aperture per i mesi di giugno e settembre. Tante le ipotesi in campo per la gestione dell ...vanityfair