Conclusa a Napoli l’occupazione del Rettorato della Federico II

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli studenti del movimento Rete Studentesca per la Palestina hanno lasciato ildell’UniversitàII di, che era occupato da lunedì mattina. Il movimento dei giovani partenopei ha lasciato l’edificio principale dopo alcuni giorni di protesta contro l’Ateneo per le collaborazioni scientifiche con Israele. Stamattina alle 11,30 ci sarà un incontro tra gli studenti e il rettore Matteo Lorito a Palazzo di Vetro, una delle sediII in città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.