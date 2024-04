Concertone | conducono Ermal Meta e Noemi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 aprile 2024) 22.00edcondurranno l'edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil che quest'anno si tiene al Circo Massimo. A loro si aggiunge BigMama, che presenterà la prima parte. Ilsarà come sempre a ingresso libero e sarà trasmesso, dalle 15.15 alle 00.15 in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Il Primo Maggio 2024 avrà anche un'anteprima live condotta da BigMama e in esclusiva per Rai Play, con inizio fissato alle 13.15.