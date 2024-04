“Con lui o con noi?” | i lavoratori di Mirafiori contestano Cirio e Lo Russo per il selfie con Tavares | “È una presa in giro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Quelè un offesa a tutti i”. Lo dicono le operaie e gli operai della Fiom che questa mattina hanno portato in corteo uno striscione con la foto che si sono scattati le istituzioni locali e l’amministratore delegato del gruppo Stellantis soltanto pochi giorni fa. una foto che ha generato molte polemiche. C’è chi nega, come il presidente della Regione Piemonte Albertoche al ilFattoQuotidiano.it dice: “Quale, non ho fatto nessun”. E chi come il sindaco Stefano Lominimizza rispondendo alle domande: “In primo piano c’era, ma dietro c’erano gli operai che sorridevano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.