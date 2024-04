Con l’AI è iniziata una nuova era | lavoriamo insieme a visione umano-centrica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) New York, 12 aprile 2024 – Il primo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è porre fine alla povertà in tutte le sue forme ovunque. Negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni progressi nella riduzione dei livelli di povertà, ma ancora molto resta da fare. Nel frattempo, il 2023 è stato un anno cruciale per. Non è esagerato affermare che stiamo vivendo unarivoluzione tecnologica. L’intelligenza artificiale ha un notevole potenziale per trasformare mercati, comunità, stili di vita. Siamo all’alba di unaera in cui l’intelligenza artificiale generativa ha aperto prospettive prima impensate in ambito pubblico e privato. Ed è solo l'inizio. Usata saggiamente, l’intelligenza artificiale può portare enormi vantaggi. Ma richiede governance e buone politiche. L’intelligenza artificiale può arricchire ...