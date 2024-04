(Di venerdì 12 aprile 2024) Curva A e Curva B: “Il tuo egohaun” Il volantino apparso in città, firmato Curva A e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gli ultras del Torino in protesta , la curva Maratona non sarà allo Stadio contro la Fiorentina, il motivo e il comunicato Nuovi daspo, ulteriori denunce e arresti. Questo sarebbe il motivo della ... (calcionews24)

Comunicato Ultras: “Il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ambiente intero” - Il volantino apparso in città, firmato Curva A e Curva B, è diventato virale in pochissime ore: “Dopo un anno sì da incorniciare e dal quale ripartire, il tuo ego smisurato ha portato a sminuire un ...forzazzurri

Sampdoria-Sudtirol, il Comunicato degli Ultras Tito Cucchiaroni in vista del match di sabato - Il gruppo degli Ultras Tito Cucchiaroni della Sampdoria ha esortato tutti i blucerchiati ad accorrere a Marassi per la gara con il Sudtirol La Sampdoria si prepara al meglio per la prossima partita di ...sampnews24

Roma-Lazio di Coppa Italia, arrestato Ultras biancoceleste - Perquisizione della polizia nei confronti di 4 Ultras laziali. L'operazione riguarda l'aggressione a margine del derby di Coppa, quando 2 tifosi romanisti rimasero feriti ...ilfaroonline