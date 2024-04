Compianto di Sant’Anna dei Lombardi | come partecipare al restauro adottando le statue del gruppo scultoreo

(Di venerdì 12 aprile 2024) È stato presentato alla città, oggi venerdì 12 aprile, nella Chiesa di Monteoliveto meglio conosciutadeiil progetto die avvio del cantiere deldeldi Guido Mazzoni (1492). Nella splendida Sacrestia Vecchia affrescata dal Vasari, all’incontro di presentazione sono intervenuti Luigi La Rocca, direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio del Mic, Alberto Sifola presidente di Friends of Naples, Rita Falanga, dell’Arciconfraternita die San Carlo Borromeo dei, Alessio Cuccaro, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Francesca Amirante, consigliere del Sindaco di Napoli per il patrimonio diffuso e Mario Sicignano, ...

Sei chirurghi da tutta Italia al Sant'Anna per la chirurgia laparoscopica e robotica - Sei chirurghi da tutta Italia sono arrivati in questi giorni all’ospedale Sant’Anna di Como per la seconda edizione della due giorni “Laparoscopic vs Robotic colorectal surgery course”, il corso ...primasaronno

A NAPOLI - Presentato il progetto di restauro e avvio del cantiere del Compianto di Sant'Anna dei Lombardi - È stato presentato alla città, oggi venerdì 12 aprile, nella Chiesa di Monteoliveto meglio conosciuta come Sant'Anna dei Lombardi il progetto di restauro e avvio del cantiere del gruppo scultoreo del ...napolimagazine

Appello del Parco Sant’Anna: “Sul piano operativo sia ascoltata la voce dei cittadini” - L'associazione torna all'attacco: "No al distributore di carburante vicino al parco giochi per bambini e alla nuova edificazione in via Nerici" ...luccaindiretta