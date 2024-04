Come superare i sensi di colpa di un tradimento

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ci siamo guardati, ci siamo sorrisi, abbiamo iniziato a chiacchierare. Il nostro cuore ha accelerato il ritmo, mentre i nostri pensieri oscillavano tra desiderio e timore. Sì, abbiamo un compagno che amiamo, ma questo tipo era un’altra cosa. Era divertente, sexy, intrigante. E anche bello. La storia con lui ci faceva sentireuna Ferrari mentre di solito siamo una Cinquecento. E non abbiamo fatto proprio niente per fermare la sua corsa. Poi quella che ci sembrava una relazione travolgente si è spenta, lasciandoci con tanti ricordi ma anche un mucchio didi. Dobbiamo rivelare al nostro partner che abbiamo avuto un amante o è meglio tacere? E perchè siamo state travolte da questa passione irregolare? Se scegliamo di parlare Confessare di ave tradito ci alleggerisce il peso del senso die ci fa ...

Il momento del parto , ritenuto da molti un momento di gioia e felicità, può trasformarsi per alcune donne in un evento traumatico . Affrontarlo richiede tempo, ma è senza dubbio possibile. Ma cosa ... (gravidanzaonline)

Il momento del parto , ritenuto da molti un momento di gioia e felicità, può trasformarsi per alcune donne in un evento traumatico . Affrontarlo richiede tempo, ma è senza dubbio possibile. Ma cosa ... (gravidanzaonline)

Nonostante il forfait di Carlos Alcaraz dall'Atp di Montecarlo, Jannik Sinner è sceso in terza posizione nel ranking mondiale: ecco perché e come potrà tornare il numero due (ilgiornale)

Come sarà il mercato delle app nel 2030 - Nel corso degli ultimi quindici anni, l’economia delle app mobili ha attraversato una profonda metamorfosi, che l’ha portata da semplice curiosità tecnologica – ricordate quando Steve Ballmer, allora ...key4biz

Lavoro, ansia da prima settimana No, grazie! Ecco la mini guida per superarla - I consiglio di Infojobs per accompagnare i nuovi talenti in azienda nei primi 5 giorni di lavoro Il cambiamento, per sua natura, porta con sé emozioni contrastanti e assolutamente soggettive. C’è chi ...adnkronos

Come superare e guarire da un parto traumatico - Per alcune persone, il parto può essere un momento traumatico: vediamo insieme Come superarlo e ritrovare il benessere psicologico.gravidanzaonline