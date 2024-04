Come abbattere l’Irpef | detrazioni e deducibili

(Di venerdì 12 aprile 2024): cosa si può detrarre e cosa si può ridurre con la nuova dichiarazione dei redditi Con l’arrivo del periodo della dichiarazione dei redditi, molti contribuenti si trovano di fronte alla possibilità dil’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) mediante l’applicazione die deduzioni. Sebbene entrambe abbiano lo stesso obiettivo – ridurreda pagare – operano in modi distinti e offrono vantaggi diversi. Levengono applicate direttamente sull’imposta già calcolata, riducendo così l’importo dovuto. Questesi basano su percentuali della spesa sostenuta, generalmente attorno al 19%. Le spese che rientrano in questa categoria includono quelle per attività sportive, spese ...

Guerra Ucraina: incendio in un impianto a Kryvyi Rih per drone abbattuto. LIVE - Un incendio è scoppiato in un impianto di infrastrutture energetiche vicino a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, a causa della caduta di frammenti di un drone abbattuto. Lo riferisce ...tg24.sky

Sanità, “dobbiamo abbattere le liste d’attesa”. Sì, ma Come - 30 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa su tutto il territorio regionale già a partire dal 2024. E per assicurare, sempre quest’anno, un milione di prestazioni in più, incrementando del 20% ...temponews

Bombe plananti russe, la nuova arma di Mosca fa paura: ecco Come funziona e perché è così devastante - È stato soprannominato il “distruttore di edifici” dai blogger di guerra russi. 675 chili di esplosivo, può essere lanciato da una distanza compresa tra 40 e ...ilmessaggero