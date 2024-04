Coltellate alla fidanzata Patellaro ammette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) In un interrogatorio stringato, chiesto da lui e durato un tempo brevissimo, il venticinquenne Michaelha sostanzialmente ammesso l’aggressionesua compagna Erika Dessi, 21 anni, avvenuta la sera del 12 ottobre scorso in via Nino Bixio, all’interno dell’appartamento in cui vivevano. Assistito dal suo avvocato, Livia Zanetti, ha chiesto di essere sentito dal pubblico ministero Antonio Nalesso, puntualizzando alcuni aspetti relativi all’accusa di maltrattamenti, che per lui si aggiunge a quella di tentato omicidio, e confermato quanto già si sapeva sull’aggressione. Una pagina scarsa di verbale, che arriva tuttavia a compensare il vuoto totale di dichiarazioni rese a partire dal suo arresto, avvenuto quella sera stessa da parte della Squadra Mobile di Como, quandoaveva raggiunto la ragazza a letto, colpendola ...