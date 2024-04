“Coloriamoci d’orgoglio” | l’appello della Sud per il derby

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto". Lunedì tutti allo stadio con sciarpa e bandiera": questolanciato dalla Curva Sud in vistacontro il Benevento. "E' arrivato il momento di spingere come non mai. Lunedì sera, per la delicatissima sfida contro il Benevento, abbiamo il dovere di conquistare tutti insieme la vittoria e di difendere la tradizione Ultras che ci portiamo dietro. Per questo invitiamo tutti a rispettare alcune semplici regole, al fine di dimostrare ancora una volta il nostro valore. Sarà fondamentale recarsi allo stadio con largo anticipo, portando con sé sciarpa e bandiera in ogni settore e seguendo le indicazioni dei lanciacori.…. Avanti Irpini, avanti Ultras!".