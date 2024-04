Colle | atenei liberi anche nel dissenso

(Di venerdì 12 aprile 2024) 12.30 "Le Università sono sempre state luogo di libero dibattito, critica enei confronti del potere. Dibattito, critica egati tra glidi tutti i Paesi. Se si recide questo prezioso scambio di riflessioni,collaborazioni non si aiutano i diritti,né la libertà,nè la pace",si indeboliscono dibattito,critica,".Così il presidente Mattarella all' ateneo di Trieste,ricevendo la laurea Honoris Causa in Giurisprudenza. "Il mondo ha bisogno di pace",l'Ue deve "dare risposte concrete", ha aggiunto.

Un sogno per il Colle di Como: “Passerella sospesa tra gli alberi, gelsi, orti sociali, sport, museo e ristorante” - Andrea Volonterio ha 24 anni e di certo non difetta di determinazione. Il suo percorso va da Lipomo alla Florida, in mezzo ci sono il diploma a Minoprio, laurea magistrale a Pisa in Progettazione e ge ...comozero

Botte tra professore e custode in ateneo: in tribunale sono entrambi assolti - Ascoli, 2 aprile 2024 – Creò scalpore la lite che avvenne il 25 ottobre 2018 nei locali dell’Università al Colle dell’Annunziata. Vi furono coinvolti un professore, il 63enne offidano Massimo Ceroni, ...ilrestodelcarlino

SPILLO/ Da Pisa a Pioltello, se il Pd ha (ancora) bisogno del Colle - Da Pisa a Pioltello, le esternazioni del Quirinale soccorrono la latitanza del Pd guidato da Elly Schlein verso l'eurovoto ...ilsussidiario