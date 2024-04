Cold Case | in arrivo il reboot da parte della creatrice Meredith Stiehm

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 aprile 2024) È inundi, lo show andato in onda sulla CBS per sette stagioni dal 2003 al 2010. Dopo aver riportato in auge CSI - Scena del crimine con CSI: Vegas, la CBS sta cercando di far rivivere un altro crime procedural degli anni 2000 prodotto da Jerry Bruckheimer Television. Secondo quanto riportato da Deadline, il network è in trattative con la Warner Bros. TV per undi- Delitti irrisolti, lo show andato in onda sulla CBS per sette stagioni dal 2003 al 2010. Il seguito sarà realizzato dalla/produttrice esecutivaserie originale,. NCIS: Origins, CBS ordina la serie prequel sulla giovinezza di Gibbs I dettagli del ...