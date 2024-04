Coachella 2024 | tre tendenze previste dalle influencer americane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ci siamo: oggi inizia il Festival, uno dei più attesi di sempre. Nonostante la sua popolarità con gli anni sia cambiata (o diminuita), tantissimesoprattuttohanno fatto le loro previsioni su quelli che saranno i look più gettonati: ecco le trelooksu cui siamo tutti d’accordo. I look del: le inspo Come ogni anno, sono partite le previsioni (che vanno avanti, ormai, già da parecchi mesi) su quello che è la passerella più importante dell’anno, più di ogni fashion week. A questo Festival ormai, già dai primi anni 2000, ma con un vero e proprio boom tra il 2010 e il 2019, tutti vogliono partecipare non più solo per la musica, ma anche per le vibes. Così, su ...