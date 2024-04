Club Dogo | in radio da oggi il singolo King of the Jungle

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dainof the, brano estratto dall’ultimo disco dei, pronti per San Siro e altri live nei festival estivi Fin dalla sua uscita,of theè stata una delle tracce più amate dai fan dei, che ne apprezzano il sapore estivo e il mood, oltre alla ricercatezza delle influenze giamaicane; nella settimana di debutto dell’albumsi era saldamente piazzata alla n°5 della classifica FIMI dei singoli. A coronamento di questo successo, dail brano sarà disponibile anche per leof theè un omaggio di Gué, Jake La Furia e Don Joe ad uno dei ...

Arisa si è esibita a sorpresa coi Club Dogo , durante il concerto milanese del gruppo. look black&white per la cantante, con preziosi e iconici gioielli.Continua a leggere (fanpage)

Milano – Il biglietto conteso per il concerto dei Club Dogo . La lite tra fratelli e l'intervento della polizia . L'arresto per droga di uno dei due. La scena è avvenuta nel primo pomeriggio di ... (ilgiorno)

Club Dogo: la scaletta dei concerti del tour 2024 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2024 dei Club Dogo: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.donnaglamour

Estate: il Comune di San Benedetto gioca d’anticipo con grande musica, brodetto e rugby - SAN BENEDETTO - Angelo Branduardi, Paola Turci e Moffa i tre concerti previsti al Paese alto mentre al Mandela si esibiranno i Club Dogo, Irama e il Deejay Time. Solo alcuni degli eventi ...corriereadriatico

Lite tra fratelli. Uno dei due preso per droga - Lite tra fratelli per biglietto concerto Club Dogo a Milano. Intervento polizia e arresto per droga. Uno dei fratelli detenuto per spaccio. Scena in appartamento via Bronzetti.ilgiorno