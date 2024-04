Clima teso all’Olimpico | tifosi della Lazio fischiano i giocatori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Aria tesa in casa. Questa sera ibiancocelesti hanno dimostrato tutto il loro dissenso allo Stadio Olimpico di Roma nei confronti die società. I calciatori sono stati fischiati al loro ingresso in campo e poi per tutta la durata del riscaldamento prima dell’inizio del match di Serie A contro la Salernitana. Nel mirino dei supporter laziali il rendimento dei calciatori, non all’altezza delle aspettative, e i risultati degli ultimi tempi, in particolare la sconfitta nel derby che ha lasciato l’amaro in bocca e scatenato l’iraCurva. Esposto anche uno striscione che recita “Non siete degni d’indossare la nostra maglia“. Cori anche contro il presidente Lotito. L'articolo CalcioWeb.