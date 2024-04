Civ | il bilancio di Dalla Porta | Avremmo meritato due vittorie Puntiamo al titolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Prato, 12 aprile 2024 - “Penso chedue. Ci riproveremo alla prossima”. A mente fredda, Lorenzoha così commentato il suo esordio nel Campionato Italiano Velocità avvenuto nei giorni scorsi a Misano. Un appuntamento apertosi nel migliore dei modi per lui, per poi chiudersi tuttavia con un carico di rimpianti: il pilota di Montemurlo aveva chiuso le qualifiche in seconda posizione, sfiorando la pole position, e c'erano quindi tutte le premesse per una duplice vittoria. Che non è arrivata, perché un inconveniente tecnico sopraggiunto a pochi giribandiera a scacchi non gli ha permesso di piazzarsi sul podio in gara 1, chiudendo settimo. E nemmeno in gara 2 ha potuto dare il massimo. “Un “round” molto sfortunato – ha confermato lo sportivo ...