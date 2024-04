Cinque squadre in Champions e non solo | l’Italia può ottenere il sesto posto | ecco come

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per quanto la serie A sia ben distante dai fasti dei decenni scorsi, il movimento calcistico italiano sembra aver finalmente deciso di conferire nuovamente la giusta importanza alle competizioni europee. A lungo la lotta per un piazzamento è stata più importante dell’effettiva resa infrasettimanale, che fosse ino Europa League (tralasciando dall’analisi la neo creata Conference). La rotta è stata però modificata e, al di là dell’episodio quasi sporadico ma maestoso del triplete dell’Inter, negli ultimi anni c’è stato un cambio di passo. Finali raggiunte e trionfi sfiorati, fino alla Conference League vinta dalla Roma di Mourinho, la finale di Europa League raggiunta e sfumata per degli errori arbitrali e quella di, ottenuta dall’Inter ma sfumata, anch’essa, per un po’ di sfortuna e imprecisione. E ora? La serie A potrebbe ...

