Cinema | David a Anatomia di una caduta

(Di venerdì 12 aprile 2024) 14.39 Ildi Donatello come Miglior Film internazionale è stato aggiudicato addi una,di Justine Triet Le verrà consegnato il 3 maggio, nella serata di premiazione, in diretta Rai1. Il film, un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia, ha già vinto la Palma d'Oro a Cannes e l' Oscar per la Migliore sceneggiatura originale. Un nuovo riconoscimento a C'è ancora domani,di Paola Cortellesi:dello Spettatore,per il successo di pubblico.