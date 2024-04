CinemaCon | Deadpool e Wolverine in azione per 9 minuti di puro divertimento

Parolacce, infrazioni della quarta parete e il ritorno di Hugh Jackman nei nove minuti di Deadpool & Wolverine svelati al CinemaCon . Marvel aveva promesso che il franchise di Deadpool non sarebbe ... (movieplayer)

Deadpool & Wolverine, mostrati 9 minuti del film al CinemaCon: i primi dettagli inediti [SPOILER] - Dopodiché, il filmato ha mostrato alcune scene totalmente inedite. La prima vede Deadpool che corre verso la camera, la rompe con la sua fronte e urla “V****** Fox, vado a Disneyland”!. Un’altra scena ...drcommodore

Deadpool & Wolverine, Disney sconvolge il CinemaCon con un volgarissimo first look - La Disney ha detto addio alla sua tipica presentazione 'per famiglie' al CinemaCon di quest'anno: colpa (o merito) di Deadpool & Wolverine.cinema.everyeye

Deadpool & Wolverine scuote il CinemaCon tra il ritorno di Hugh Jackman e battute su cocaina e spogliarelliste - Parolacce, infrazioni della quarta parete e il ritorno di Hugh Jackman nei nove minuti di Deadpool & Wolverine svelati al CinemaCon.movieplayer