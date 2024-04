Cinema | Paramount svela le prime immagini de “Il Gladiatore 2”

(Di venerdì 12 aprile 2024) La magnificenza del Colosseo torna sul grande schermo. Il primo trailer del2 è statoto, a porte chiuse, alCon di Las Vegas e ha lasciato la platea a bocca aperta. Lo scrivono diversi media Usa. Il film è il sequel de ‘Il’, kolossal del 2020 diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed. Nel 2021 vinse cinque premi Oscar su dodici candidature. Anche il sequel, distribuito dae Universal, è diretto da Scott, nel cast ci sono Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Connie Nielsen e Derek Jacobi. Variety scrive che il teaser mostra Lucius Verus (Mescal), un nobiluomo costretto a rinunciare ai suoi privilegi per diventare un ...

Emma Stone potrebbe essere diretta dal marito Dave McCary in un film prodotto da Paramount - Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del Cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ...movieplayer

Yellowstone, Kevin Costner apre a un suo ritorno nella serie: "Vorrei tornare" - Costner era al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di Cinema attualmente in corso a Las Vegas, per promuovere il suo prossimo film Horizon: An American Saga, quando gli è stato chiesto ...tg24.sky

Paramount annuncia i film di SpongeBob e i Puffi per il 2025 - Paramount ha annunciato che l'anno prossimo ci saranno alcuni entusiasmanti progetti animati in arrivo nei Cinema. Non solo è stato rivelato un nuovo film diSmurfs, ma anche un nuovo film di SpongeBob ...gamereactor