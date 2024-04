Cinema | Mollicone netto | sosteniamo il settore | nessun decremento dei fondi | basta con questa narrazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Ilesalta i nostri territori e le loro bellezze: ci sono esempi importanti come White Lotus o I Leoni di Sicilia presentato alla Festa deldi Roma, esempi di grande produzioni di cineturismo. E per la tutela delabbiamo già varato la legge contro la pirateria dell’audiovisivo, all’avanguardia in Europa». Lo ha affermato con nettezza il presidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, Federico, in occasione degli Stati generali dela Siracusa. Dove, peraltro, nella stessa occasione rispedendo al mittente rumors e polemiche strumentali,ha ribadito con fermezza: «Non è vero che c’è stato undei. Nel 2021, lo ...