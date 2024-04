(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ricordo cheil film 'Immaturi-il viaggio', girato sull'isola diin Grecia, mi chiamarono per darmi le chiavi dell'isola perché avevanouncon un più 300 per cento di presenze". Lo ha detto all'Adnkronos il regista Paolo, che ha diretto la serie tv 'I Leoni di Sicilia', a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Siracusa, 12 apr. (Adnkronos) – “Ricordo che dopo il film ‘Immaturi-il viaggio’, girato sull’isola di Paros in Grecia, mi chiamarono per darmi le chiavi dell’isola perché avevano avuto un boom ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 12 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Ricordo che dopo il film 'Immaturi-il viaggio', girato sull'isola di Paros in Grecia, mi chiamarono per darmi le chiavi dell'isola perché avevano avuto ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – "Ricordo che dopo il film 'Immaturi-il viaggio', girato sull'isola di Paros in Grecia, mi chiamarono per darmi le chiavi dell'isola perché avevano avuto un boom turistico con un più 300 ... (periodicodaily)

Cinema, Genovese: "Dopo 'Immaturi' il turismo a Paros ha avuto un boom turistico" - "Ricordo che dopo il film 'Immaturi-il viaggio', girato sull'isola di Paros in Grecia, mi chiamarono per darmi le chiavi dell'isola perché avevano avuto un boom turistico con un più 300 per cento di p ...adnkronos

Al via gli Stati Generali del Cinema, Santanchè: “i film spingono il turismo in Sicilia” - Siracusa capitale italiana del sistema audiovisivo italiano, aperti nel primo pomeriggio gli Stati Generali del Cinema. Una tre giorni di incontri e approfondimenti che vedrà alternarsi al Castello Ma ...siracusaoggi

MONTE ROSA 91 E BLUE NOTE OFF PRESENTANO“MONTE ROSA 91 JAZZ ON MOVIES” - Il percorso in tre appuntamenti, dedicati a musica e Cinema, si terrà nell’auditorium del nuovo building, ex sede del Sole24Ore, a partire dal 22 aprile (mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2024 – M ...mi-lorenteggio