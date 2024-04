Cina | Zhejiang | Puyuan lavora per sviluppare industria della moda 2

(Di venerdì 12 aprile 2024) Hangzhou, 12 apr – (Xinhua) – Visitatori osservano un’area dedicata dove un totale di 42 aziende, negozi e marchi di stilisti nel settoremaglieria, provenienti dalla cittadina diprovincia orientale cinese dello, partecipano all’edizione primaverileChina International Knitting Fair a Shanghai, nellaorientale, il 6 marzo 2024., il piu’ grande centro di maglieria, ha registrato un volume d’affari in questo settore superiore ai 130 miliardi di yuan (circa 17,96 miliardi di dollari) nel 2023. Negli ultimi anni, la cittadina ha intensificato gli sforzi per diventare un polole avanzatomaglieria nel delta del fiume ...

