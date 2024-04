Cina | ' Usa svolgano un ruolo costruttivo in Medio Oriente'

(Di venerdì 12 aprile 2024) La, condannando l'attacco di Israele all'ambasciata iraniana a Damasco, ha sollecitato gli Usa a svolgere un "" in. Lo ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi nella telefonata avuta con l'omologo americano Antony Blinken, secondo la portavoce del ministero di Pechino, Mao Ning. "Lacontinuerà a svolgere unnella risoluzione della questione dele contribuirà a raffreddare la situazione. Gli Usa, in particolare, dovrebbero svolgere un", ha osservato Mao nel briefing quotidiano.

