Cina | sondaggio | gite di primavera sono molto popolari tra i cittadini

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Uncondotto dal “China Youth Daily” ha rivelato che l’85% dei 1.333 intervistati preferisce le attivita’ all’aperto in, per avvirsi alla natura. Secondo ilpubblicato ieri dal giornale, la vista dei fiori e’ il modo piu’ popolare per godersi la, seguito dal campeggio e dal volo degli aquiloni. Durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming, la scorsa settimana, le prenotazioni per i luoghi panoramici noti per i fiori vivaciaumentate di 3,9 volte su base annua, secondo l’agenzia cinese di viaggi online Ctrip. Ilha anche mostrato che circa il 45% degli intervistati ha scelto di piantare alberi come attivita’ preferita, mentre il 36% preferisce ...