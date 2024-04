Cina | popolazione rende omaggio a leggendario antenato 1

(Di venerdì 12 aprile 2024) Xinzheng, 12 apr – (Xinhua) – Ieri mattina circa 5.000 cinesi hanno partecipato a una grande cerimonia per venerare ilHuangdi, o Imperatore Giallo. Il 3 marzo del calendario lunare cinese, che quest’anno cadeva di giovedi’, e’ da molti considerato il compleanno di Huangdi. Comecomune del popolo cinese, si ritiene che Huangdi sia nato nella citta’ di Xinzheng, a livello di contea. Il culto di Huangdi e’ una tradizione in. La cerimonia di adorazione dell’nella citta’ natale di Huangdi e’ stata inserita nella lista dei patrimoni culturali immateriali nazionali nel 2008. (Xin) Agenzia Xinhua

Nuovo virus isolato in Cina fa tremare il mondo: “Sintomi spaventosi e mortalità pari all'80 per cento”. Che cosa sappiamo - Ma dalla Cina invitano alla calma Al momento la situazione è sotto ... Benché la mortalità sia decisamente elevata un modo per evitare il contagio esiste. L’invito, valido per la popolazione come ...notizie.tiscali

Cina, il virus delle scimmie fa paura. "Gravi condizioni": il caso che allarma - I tempi del lockdown sono fortunatamente lontani. La paura che una nuova epidemia possa costringerci a limitare la nostra libertà, ...iltempo

Cina, paura per il nuovo virus delle scimmie: "Sintomi spaventosi" - A Hong Kong un uomo di 37 anni ha contratto un tipo di herpes letale. Tra i sintomi febbre, nausea, vescicole e difficoltà respiratorie. Si ipotizza che potrebbe arrivare rapidamente in Occidente A Ho ...tg24.sky