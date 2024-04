Cina | imprenditori italiani ottimisti su investimenti nel Paese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Milano, 12 apr – (Xinhua) – I titolari delle piccole e medie imprese (PMI) italiane e gli esperti di diritto che hanno partecipato a Milano a un incontro d’affari mercoledi’ hanno espresso fiducia negliin, citando la sua societa’ dinamica e innovativa. Mario Boselli, presidente dell’Italy China Council Foundation, ha riferito a Xinhua che “gli incontri di promozione deglisono molto utili per la comprensione reciproca nei settori economici e commerciali sino-”. Boselli ha sottolineato il potenziale delle PMI italiane, evidenziando le opportunita’ di cooperazione tra le PMI dei due Paesi. Alla fine del 2019, la BPlan Tech Co. Ltd, una PMI italiana ad alta tecnologia, e’ stata inaugurata a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, e ha ...