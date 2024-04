Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pechino, 12 apr – (Xinhua) – “Ciao, di cosa vorresti parlare oggi?”, ha chiesto un tutor d’inglese di intelligenza artificiale (IA) di nome Echo a Svenja Butzlaff, una studentessa tedesca del decimo anno che stava visitando Youdao, una filiale di istruzione intelligente con sede a Pechino del colosso cinese di Internet NetEase. Tramite un’applicazione mobile, ha conversato con l’avatar sulla storia della cultura cinese del te’. “Lo sviluppo della tecnologia IA ine’ davvero impressionante”, ha dichiarato Butzlaff. Butzlaff e’ tra gli oltre 20 studenti della CJD Elze inche hanno visitato lasu invito della Affiliated High School of Peking University (PKUHS), in base a un meccanismo dio tra le due scuole. Durante le due settimane di permanenza in ...