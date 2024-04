Cina | dispiega con successo satellite relay per futura esplorazione lunare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pechino, 12 apr – (Xinhua) – IlQueqiao-2 ha recentemente completato i test di comunicazione in orbita, con la piattaforma e i carichi utili che funzionano normalmente, secondo quanto comunicato oggi dall’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). Le funzioni e le prestazioni di Queqiao-2 soddisfano i requisiti della missione e possono fornire servizi di comunicazioneper la quarta fase del progetto cinese die per le future missioni didellae di altri Paesi, ha dichiarato la CNSA, annunciando che la missione Queqiao-2 e’ stata un completo. Ilha completato conun test di comunicazione il 6 aprile con Chang’e-4, ...