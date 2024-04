Cina | commercio estero registra nuovi record con +5% a gen-mar

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Nel primo trimestre del 2024, le importazioni e le esportazioni totali di beni insono aumentate del 5% su base annua in termini di yuan, stabilendosia in termini di dimensioni che di tasso di crescita, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Da gennaio a marzo, ildi beni del Paese si e’ attestato a 10.170 miliardi di yuan (circa 1.430 miliardi di dollari), secondo l’Amministrazione generale delle dogane (GAC). Le esportazioni della seconda economia mondiale sono aumentate del 4,9% anno su anno, raggiungendo i 5.740 miliardi di yuan, mentre le importazioni hannoto un incremento del 5%, fino a 4.430 miliardi di yuan. Storicamente, per la prima volta il volume del...

