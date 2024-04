Cina | cancelliere tedesco visitera’ il Paese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Ilfederale della Germania Olaf Scholz si rechera’ in visita ufficiale indal 14 al 16 aprile su invito del primo ministro cinese Li Qiang, ha annunciato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning. Il presidente cinese Xi Jinping incontrera’ Scholz, mentre il primo ministro Li svolgera’ dei colloqui con lui e scambiera’ opinioni sulle relazioni bilaterali e sulle questioni di interesse comune, ha affermato Mao durante una regolare conferenza stampa. Laconsidera sempre la Germania come un partner importante per la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e sostiene ilnello svolgere un ruolo piu’ importante in Europa e oltre, ha affermato la portavoce. Lae la Germania hanno beneficiato dello sviluppo reciproco ed ...