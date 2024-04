Ciclovia Tirrenica | Parco Leonardo Futura | “Ciclabile riconosciuta come un’opportunità per tutta Fiumicino”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 1014 – “Finalmente lada tutte le parti politiche, non solo per, ma per. Più di quattro anni fa abbiamo iniziato un lavoro lungo e faticoso, ma lungimirante, per far capire alle istituzioni quanto la ciclabilità fosse uno strumento per dare non solo una viabilità alternativa, ma per introdurre il cicloturismo in un territorio che è naturalmente predisposto ad accoglierlo”. Così, in un comunicato stampa, Antonio Canto di. “Anni fa abbiamo organizzato la prima passeggiata lungo la Regina Ciclarum coinvolgendo più di 200 residenti, a piedi lungo il fiume, – prosegue Canto ...