Ciclismo | torna in gara Filippo Ganna | sarà al via del Tour of the Alps

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un programma studiato a tavolino, per arrivare al top nel momento più importante dell’anno: le Olimpiadi di Parigi.prosegue nel suo inizio di 2024 molto particolare:in, sempre in Italia, dopo l’ultimadisputata, la Milano-Sanremo. L’azzurro da lunedìal via di una corsa non del tutto adatta alle sue caratteristiche, ma fondamentale per macinare chilometri che saranno decisivi verso il futuro: ilof the. Il piemonteseun gregario di lusso per la sua Ineos Grenadiers, che avrà come uomo di punta il veterano gallese Geraint Thomas, poi capitano anche al Giro d’Italia. Perquesto dovrebbe essere proprio l’ultimo appuntamento in preparazione della Corsa Rosa.