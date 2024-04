Ciclismo | scatta il Gran Premio Città di Pontedera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024),12 aprile 2024 - Tra i 196 dilettanti élite e under 23 di 33 squadre iscritti aldi, ce ne sono 11 che hanno già vinto in questo avvio di stagione. Sono loro indicati come favoriti, ma non mancano gli sfidanti e così la classica nazionale organizzata dalla Juventus Lari con il patrocinio del Comune die degli altri comuni interessati al passaggio della corsa, promette spettacolo ed emozioni. Appuntamento sabato 13 aprile. Il via è alle 12.50. Ci sono nove Team Continental con due formazioni straniere, gli svizzeri del V.C. Mendrisio ed i messicani della A.R. Monex. Il tracciato lungo 166 km è quello dello scorso anno; il ritrovo avverrà presso il Centro Sportivo Bellaria Cappuccini, con partenza alle 12,50 da via A. De Gasperi ...