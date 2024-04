Ciao | ti ho trovato sulla chat di gruppo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nei giorni scorsi abbiamo parlato di teorie complottiste legate a teorie finanziarie impraticabili, ma la domanda che spesso ci viene fatta è: Come fanno i truffatori a trovare migliaia di possibili vittime per i loro inganni? Semplice: li cercano nei gruppi di complottisti, consci che se credi a un complotto di qualche genere è probabile che cascherai anche negli investimenti ad alto rischio che ti vogliono proporre, visto che li propongono di solito con narrazioni che hanno un qualche sottotesto di “possiamo arricchirci ma non ce lo dicono” che funziona molto con le persone con questa mentalità. Come fact-checker ho svariati profili anonimi con cui mi infiltro dentro a gruppi complottisti di vario tipo, e ogni tanto mi arrivano messaggi come quello che ho ricevuto poche ore fa:, sono Md rejuan palermo, di ho...

