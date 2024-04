Ciao | ho 30 anni e sono il problema

(Di venerdì 12 aprile 2024) «Molti della mia generazione hanno dovuto mettere tutto in sospeso». Università sempre più costose, la crisi peggiore dai tempi della Grande depressione, un mercato immobiliare inaccessibile: anche negli Stati Uniti, come da questa parte dell’Atlantico, per gli ultratrentenni l’ingresso nella vita adulta è stato complicato. Spesso oberati da debiti studenteschi, con carriere a singhiozzo, i cosiddetti Millennials hanno faticato a percorrere la stessa strada delle generazioni che li hanno preceduti. Una disaffezione che sta spingendo i nati tra il 1981 e il 1996, e anche i membri della successiva Generazione Z, su posizioni sempre più distanti da quelle dei propri rappresentanti a Washington e che potrebbe avere ripercussioni anche sulla corsa per la Casa Bianca. Negli ultimii Millennialsdiventati la generazione più numerosa negli Stati ...

