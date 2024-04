Chiusa la seconda inchiesta su Visibilia Daniela Santanchè accusata per falso in bilancio  

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - La Procura di Milano ha chiuso l'con l'ipotesi diinper la presunta gestione irregolare diEditore a carico della fondatrice ed ex presidenteSantanche' e altri indagati. Lo scorso 22 marzo alla ministra del Turismo era stato notificato un altro avviso di chiusura delle indagini preliminari per la presunta truffa all'Inps nell'erogazione indebita della cassa integrazione in deroga Covid-19 per 13 dipendenti diEditore eConcessionaria. Sono in totale 17 persone indagate e 3 società (Editore,srl in liquidazione eEditrice) i destinatari dell'avviso di chiusura indagini firmato dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio ...

Chiusa A7 tra Ronco Scrivia e Isola Cantone per caduta pietre - Genova, 12 apr. (askanews) – Il tratto dell’autostrada A7 Genova-Milano compreso tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, in direzione Milano, è chiuso dal primo pomeriggio a causa della caduta di alcun ...askanews

Santanchè indagata anche per falso in bilancio per il dissesto di Visibilia: con lei sorella e compagno - Chiusa una seconda indagine sulla ministra Santanchè, per falso in bilancio di Visibilia: si va verso la richiesta di processo ...unita

Sinner in semifinale a Monte-Carlo: Rune ko in 3 set - L’azzurro si prende la rivincita della sconfitta in semifinale dello scorso anno chiudendo al terzo match point dopo i due falliti nel secondo set. In semifinale Sinner affronterà il greco Stefanos ...sportfair