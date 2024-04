(Di venerdì 12 aprile 2024) Il pm chiede l'ergastolo per: secondo Francesco De Tommasi ci sarebbero tre aggravanti nella morte della piccola Diana, ma nessuna attenuante

La Corte d’Assise del Tribunale di Monza, presieduta da Carlo Ottone De Marchi, ha condannato a 24 anni di carcere il 23enne italo-marocchino Zakaria Atqaoui per l’ Omicidio del l’ex fidanzata Sofia ... (ilfattoquotidiano)

Condannare Alessia Pifferi al l’ergastolo . È la richiesta pronunciata in aula dal pm di Milano Francesco De Tommasi che ha chiesto il massimo della pena per la madre accusata di aver lasciato morire ... (secoloditalia)

Il pm Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna all' ergastolo per Alessia Pifferi , mamma di Diana, la bambina morta di stenti a un anno e mezzo. Questa la richiesta dunque in merito alla donna, ... (ilgiornaleditalia)

Chiesto l’ergastolo per Alessia Pifferi: “Il reato più grave per una madre” - Il pm chiede l'ergastolo per Alessia Pifferi: secondo Francesco De Tommasi ci sarebbero tre aggravanti nella morte della piccola Diana, ma nessuna attenuante ...ilgiornale

Alessia Pifferi in aula: "Picchiata in carcere, a 10 anni subii un abuso". Il pm chiede l'ergastolo - La difesa ha presentato nuovi documenti che certificherebbero il disagio psichico della 38enne: "Ha usato il ciuccio fino a tarda età e aveva un bavaglino sempre con sé", ha raccontato la legale. La c ...today

Il Pm di Milano chiede ergastolo per Alessia Pifferi: "Mai segni di pentimento" - Il Pm di Milano, Francesco De Tommasi, ha Chiesto la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi: ha lasciato morire la figlia di 18 mesi ...notizie