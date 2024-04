“Chi l’ha visto?” | crede di chattare con Dua Lipa e le invia dei soldi | poi scompare nel nulla

La storia di Nicole Brown Simpson non è molto diversa da quella di tante altre donne uccise dopo anni di maltrattamenti. Se l'ex marito O. J. Simpson è stato assolto dopo un processo ... (milleunadonna)

La stand up comedian Michela Giraud ha fatto il suo esordio alla regia con Flaminia , un film fortemente personale visto che trae ispirazione proprio dalla vita della sorella maggiore Cristina . ... (cultweb)

Chi è Valo Pusceddu Una breve intervista alla stand-up comedian e scrittrice sarda! - Dal 2021 è in tour e non ha intenzione di fermarsi: chi è Valo Pusceddu Una breve intervista alla stand up comedian di Comedy Central!filmpost

Aosta, chi era Auriane Nathalie Laisne, la ragazza uccisa nella chiesetta abbandonata - I carabinieri sono riusciti ad identificarla grazie ad un oggetto, con il suo nome, che conservava nello zaino. Viveva a Saint-Priest, una piccola cittadina a una decina di chilometri da Lione ...vanityfair

"Chi era dentro ha provato a scappare" - "Ci sono state persone che sono riuscite a scappare, ci sono stati degli eventi che hanno dato possibilità di movimento alle persone, non c’è stato un evento istantaneo che ha impedito loro di tentare ...rainews