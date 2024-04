Chi era Vincenzo Garzillo | l’ultima vittima di Suviana | era in pensione da un anno e mezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Napoli, 12 aprile 2024 – Un profilo professionale alto, esperto nella riattivazione dei macchinari di centrali idroelettriche, ha lavorato per Enel nella centrale di Presenzano (Caserta) ed era inda unma ancora attivo come consulente di una società di ingegneria, la Lab Engineering di Chieti.aveva 68 anni, originario del quartiere Pianura di Napoli, e come le altre vittime della centrale diera un tecnico trasfertista, partito martedì dalla Campania per raggiungere Bologna. Il corpo diè stato stato recuperato stamattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco, era l’ultimo dei lavoratori dispersi nell'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi. Dolore e cordoglio a Napoli Si è sperato nel quartiere di ...